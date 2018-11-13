Ağır işitmek zor zanaat!



İşitme kaybı, hayatımızı önemli derecede engeller ve büyük ölçüde zorlaştırabilir.

İşyerinde çok sayıda sorun ya da hoş olmayan durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ya da yürürken ya da araba kullanırken araçların korna sesini duyamıyorsanız hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz.

Piyasada birçok ticari tedaviler ve çareler var, ancak işitme yeteneğini iyileştirmenize ve işitme sorunlarını azaltmanıza yardımcı olacak etkin bir doğal çare sizlere sunacağız.

Bu ilaçla ilgili en iyi şey, aynı zamanda 80 ve 90 yaşlarındaki insanlara da mükemmel etkiler sağlamasıdır. İşitme durumunuzun % 97’sine kadar iyileşebileceğine inanılıyor.

Bu şaşırtıcı doğal tedaviyi hazırlamak için gereken bileşen muhtemelen zaten mutfağınızdadır ve sarımsak gezegen üzerindeki en sağlıklı gıdalardan biridir!

Sarımsak, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde oldukça yardımcı olan güçlü tıbbi özelliklere sahiptir.

İşitme yeteneğinizi düzeltmenize yardımcı olması için onu nasıl kullanacaksınız?

3 diş sarımsak,

Sızma zeytinyağı,

Pamuk veya gazlı bez,

Damlalık.. Malzeme bundan ibaret.

Yapılışı:

Sarımsak tanelerini soyun, yıkayın ve iyice kurulayın, kuruduğundan emin olduğunuzda yayvan bir tabakta bastırarak suyunu çıkartın. Dikkat sadece birkaç damlalık suyunu çıkartacaksınız. Cacık yapmak için sarmısak dövmüyorsunuz!



Eğer suyunu çıkartmakta güçlük çekerseniz, ocağın üzerine koyup biraz ateşe yaklaştırıp ısıtabilirsiniz.

Ardından, sarımsak suyunu zeytinyağıyla karıştırın ve bir damlalık içine dökün.

Kulağa 3-4 damla olmak üzere damlatın. Kulağı pamuklu veya gazlı bezle kapatın.

Yağın, kulağa derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı olmak için biraz diğer kulağınızın üzerine yatın. Faydasını çok yakında fark edeceksiniz ve kesinlikle etkileneceksiniz!