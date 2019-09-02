Ağır çantalara, eğik biçimde telefon ve bilgisayar kullanımına dikkat

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların ağır sırt çantası taşımamaları konusunda uyarıda bulunan Ortopedi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Önder Kalenderer, ağır sırt çantası taşımanın duruş bozukluklarına yol açabileceğini, eğik biçimde kullanılan telefon ve bilgisayarın da aynı rahatsızlığa sebep olabileceğini belirtti.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ortopedi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Önder Kalenderer, çocukların ağır sırt çantası taşımamaları konusunda uyarıda bulundu. Çocukların ağır sırt çantası taşımasının ve telefon ile bilgisayarların eğik biçimde kullanılmasının duruş bozukluğuna yol açtığını belirten Kalenderer, "Ağır çanta taşımak, özellikle gelişme sürecinde duruş bozuklarına yola açabiliyor. Kullanabilecekleri kadar ağırlığı taşımaları gerekir. Sırt çantaları olabildiğince hafif olmalı, hatta 6-7 yaşındaki çocuklara sırt çantasının hiç taşıtılmaması en doğrusudur. Çanta ağırsa mutlaka aileler taşımalı. Eğer çantanın için çok doluysa ve tek askıyla takılıyorsa da bu bazı sorunlara yol açabilir. Çantayı tek omuzla taşımak yerine iki omuzla taşımak ve omurgaya binen yükü tek bir alandan idare etmek daha doğru. En temel prensip olabildiğinde hafif çanta taşımaktır. Mümkünse elde taşınmalı, sırtta taşınacaksa da iki askıyla taşınması gerekir" dedi.

"Sırt çantasından daha ciddi sorunlara yol açıyor"

"Ağır çanta taşıyan çocuklarda omurga sisteminde ciddi sorunlarla karşılaşmıyoruz" diyen Kalderer, "Ama eğer altta yatan bir problem varsa o problemi artırmaya sebep olabilir. Asılında an temel omurga sorunu sebebi, telefon ve bilgisayar kullanımıdır. Çocuklar bu aletleri kullanırken eğik pozisyonda duruyor. Bu duruş hatası, sırt çantasından daha ciddidir. Çünkü bunların başında geçirilen süre artmaya başladı. Omurgamızı dik tutmayı bilmediğimiz için duruş bozuklukları küçüklük döneminde gelişiyor. Çocukları duruşları için uyarmak ve mümkünse yüzme sporuna yönlendirmek lazım. Yüzme sporu, omurganın dik duruşu ve postürün sağlanmasının en iyi ilacıdır" diye konuştu.