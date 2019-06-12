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"Ağın’da Kerevit Yolculuğu" Projesi imzalandı

Elazığ’ın Ağın ilçesinden ekonomiye katkısı olan "Kerevit" ile ilgili "Ağın’da Kerevit Yolculuğu" projesi imzalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:41
"Ağın’da Kerevit Yolculuğu" Projesi imzalandı

Elazığ’ın Ağın ilçesinden ekonomiye katkısı olan "Kerevit" ile ilgili "Ağın’da Kerevit Yolculuğu" projesi imzalandı.


Elazığ TSO ve kurumun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, Ağın Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü arasında protokol imzalandı. Elazığ TSO’da imzalanan protokol kapsamında hazırlanacak proje ile ilçede kerevit varlığının korunup, arttırılarakyapılan yöresel yemeklerini markalaştırıp, turizme kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.


Ayrıca Ağın Belediyesine ait atıl halde bulunan bir feribotun onarılıp ardından tekne restoran olarak yeniden kullanılır hale getirilmesinin planladığı proje kapsamında, tekne restoranın, kerevit ve alternatif balık yemeklerinin gastronomi turizmine kazandırılarak ilçedeki kadınlar tarafından işletilip turizmin gelişmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.


Yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlayacak projenin kooperatif modeli ile sürdürüleceği de kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:41
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