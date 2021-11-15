Yılsonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışanlar gözlerini maaşlara yapılacak olan zam oranına çevirdi. Maaş zamları kadar Asgari Geçim İndirim zam oranı da merak ediliyor. Peki, AGİ ne zaman belli olur?

AGİ nedir?

AGİ (Asgari Geçim İndirimi), işçinin kendisiyle beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen vergi indirimlerine verilen isimdir. Asgari geçim indirimi, 2007 yılından beri çalışana işveren tarafından devlet adına ödenen bir paradır ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılır. Vergi indirimi, kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre farklılık gösterebilir.

AGİ zammı 2022 Asgari geçim indirimi ne kadar olacak? 2022 asgari ücret

AGİ zam oranı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında dört toplantı yapacak. Dördüncü toplantı aralık ayının son haftasında yapılacak ve ardından zam oranları açıklanacak.

2021 yılında pek çok kaleme pandeminini de etkisiyle zam yapıldı. Bu sebeple asgari ücrete ve AGİ’ye iyi bir oranda zam yapılması bekleniyor. AGİ çini yüzde 30 ile 35 oranlarında zam öngörülüyor. İşte, 2022 AGİ tablosu

2021 AGİ Yüzde 30-2022 Yüzde 35-022

Bekar 268,31 TL 348,80 362,21

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL 418,57 434,67

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL 470,88 488,99

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL 523,21 543,33

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL 592,96 615,77

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL 592,92 615,77

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL 592,92 615,77

Evli eşi çalışan 268,31 TL 348,80 362,21

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL 401,12 416,55

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL 453,45 470,89

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL 523,21 543,33

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL 558,09 579,55

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL 592,96 615,77