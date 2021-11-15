  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AGİ zammı 2022 Asgari geçim indirimi ne kadar olacak? 2022 asgari ücret
Ekonomi

AGİ zammı 2022 Asgari geçim indirimi ne kadar olacak? 2022 asgari ücret

AGİ ne zaman belli olur? 2022 yılında Asgari Geçim İndirimi’ne ne kadarlık bir zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, AGİ zam oranı belli oldu mu? 2022 AGİ ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:35:00 -
AGİ zammı 2022 Asgari geçim indirimi ne kadar olacak? 2022 asgari ücret

Yılsonuna yaklaşılmasıyla birlikte çalışanlar gözlerini maaşlara yapılacak olan zam oranına çevirdi. Maaş zamları kadar Asgari Geçim İndirim zam oranı da merak ediliyor. Peki, AGİ ne zaman belli olur?

AGİ nedir?

AGİ (Asgari Geçim İndirimi), işçinin kendisiyle beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen vergi indirimlerine verilen isimdir.  Asgari geçim indirimi, 2007 yılından beri çalışana işveren tarafından devlet adına ödenen bir paradır ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılır. Vergi indirimi, kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre farklılık gösterebilir.

AGİ zammı 2022 Asgari geçim indirimi ne kadar olacak? 2022 asgari ücret

AGİ zam oranı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında dört toplantı yapacak. Dördüncü toplantı aralık ayının son haftasında yapılacak ve ardından zam oranları açıklanacak.

2021 yılında pek çok kaleme pandeminini de etkisiyle zam yapıldı. Bu sebeple asgari ücrete ve AGİ’ye iyi bir oranda zam yapılması bekleniyor. AGİ çini yüzde 30 ile 35 oranlarında zam öngörülüyor. İşte, 2022 AGİ tablosu

                                                    2021 AGİ                            Yüzde 30-2022                                  Yüzde 35-022

Bekar                                            268,31 TL                            348,80                                                362,21

Evli eşi çalışmayan                      321,97 TL                            418,57                                                  434,67

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL                            470,88                                                  488,99

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL                            523,21                                                  543,33

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL                            592,96                                                  615,77

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL                            592,92                                                  615,77

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL                            592,92                                                  615,77

Evli eşi çalışan                               268,31 TL                            348,80                                                  362,21

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL                          401,12                                                  416,55

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL                          453,45                                                  470,89

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL                          523,21                                                  543,33

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL                          558,09                                                  579,55

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL                          592,96                                                  615,77

3600 ek gösterge artışı memur maaşları ne kadar olacak?
3600 ek gösterge artışı memur maaşları ne kadar olacak?

Ekonomi

3600 ek gösterge artışı memur maaşları ne kadar olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası ajanslar dünyaya servis etti! Paşinyan kovdu
Dünya

Uluslararası ajanslar dünyaya servis etti! Paşinyan kovdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Arshak Karapetyan'ı görevden aldı.
Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş
Siyaset

Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş

AK Parti kaçkınlarının buluştuğu DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hâlâ AK Partili olduğu..
Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Aksaray Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay