Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir" dedi.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Vatandaşlar AGİ’nin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu?

AGİ ne kadar oldu? | Bekar AGİ ne kadar 2021

2020 2021

Bekar 220,73TL 268,31

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL 321,97

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL 362,22

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL 402,47

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL 456,12

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL 456,12

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL 456,12

Evli eşi çalışan 220,73 TL 268,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL 308,55

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL 402,47

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL 429,30

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL 456,12