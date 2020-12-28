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Ekonomi AGİ ne kadar oldu? | Bekar AGİ ne kadar 2021
Ekonomi

AGİ ne kadar oldu? | Bekar AGİ ne kadar 2021

AGİ ne kadar oldu 2021 | Asgari ücret Tespit Komisyonu zam oranını açıkladı. Dördüncü ve son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ belli oldu. Peki, AGİ ne kadar oldu? | AGİ bekar ne kadar 2021 | AGİ evle çocuklu ne kadar oldu 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:10:00 -
AGİ ne kadar oldu? | Bekar AGİ ne kadar 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir" dedi.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Vatandaşlar AGİ’nin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu?

AGİ ne kadar oldu? | Bekar AGİ ne kadar 2021

                                                        2020                      2021

Bekar                                            220,73TL              268,31

Evli eşi çalışmayan                      264,87 TL         321,97  

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu     297,98 TL           362,22

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      331,09 TL            402,47

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      375,23 TL            456,12

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      375,23 TL            456,12

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      375,23 TL            456,12

Evli eşi çalışan                             220,73 TL             268,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               253,83 TL           308,55

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL           348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL           402,47

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL           429,30

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL           456,12

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