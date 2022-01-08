Merakla beklenen asgari ücret zammı 17 Aralık’ta açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Zammın yanı sıra asgari ücretten gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Ayrıca çalışanların maaşlarından AGİ’nin kaldırıldığı açıklandı. Peki, herkesin maaşından AGİ kaldırıldı?

AGİ kalktı mı? Kimlerin maaşından AGİ kalktı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cnn Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor” dedi.