AGİ kalkınca net ücretten kesinti olur mu?

Bu yıl için asgari ücret yüzde 50.50 zamla net 4 bin 253 liraya, brüt de 5 bin 4 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret zammıyla birlikte vergi istisnası da devreye alınmıştı. 1 Ocak 2022 itibarıyla medeni durumuna bakılmaksızın hiçbir çalışanın asgari ücrete (brüt 5 bin 4 lira) kadar olan kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmıyor. Söz konusu düzenlemeyle Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkarken, vergi istisnasıyla maaşlarda yaklaşık 300 lira artış sağlanmıştı.

Yapılan yanlış, hukuka aykırı

Ancak bazı işyerlerinde net ücretle çalışanlardan AGİ kadar tutar kesilirken, vergi muafiyeti kaynaklı artışın maaşlara yansıtılmadığı belirtiliyor. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e de soruldu. İş Kanunu’nun 62’nci maddesine göre AGİ kesintisinin yapılamayacağına dikkat çeken Bilgin, “Kanunlar ‘ücretler geriye gidemez’ diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. İşveren böyle bir kesinti yapamaz. Hukuka aykırı. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık” dedi.

62’ncı madde ne diyor?

Ücrette indirim yapılamayacak halleri içeren İş Kanunu’nun 62’nci maddesi şöyle diyor: “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.”