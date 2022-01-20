AGİ hesaplaması nasıl yapılır? İşveren AGİ verecek mi vermeyecek mi?

AGİ nasıl heaplanır? Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. Bu yıl 5.004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Sadece bu değil tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak ve gelir vergilerinden bu kadar miktar düşülecek.

AGİ yerine ne kadar ücret ödenecek?

AGİ kaldıramamış olsaydımevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı. Yani mevcut 5.004 liralık brüt asgari ücrette tüm gelir vergisi bu çalışanlara iade edilecekti. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor. Yani tüm çalışanlar aslında en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu. Buna göre brüt ücret ile anlaşan çalışanlar maaşları ne olursa olsun 638 liralık vergi iadesinden yararlanıyor.Eğer asgari ücretli ise bu rakam 676 lirayı çıkıyor daha yüksek maaş alıyorlarsa tüm vergilerinden 638 lira düşülüyor. Yani bu çalışanlara 638 liralık en yüksek AGİ ödeniyor. Taslakta net ücretten anlaşan birisi için bu 638 liralık istisnanın nasıl ödeneceği ise yer almıyor.

AGİ hesaplaması yanlış mı yapılıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti: "Siz maaşınızı brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor. Ücretler geriye gidemez. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. Şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık." Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur." sözlerini sarf etti.