AGİ hesaplama 2021

Asgari ücret AGİ 2021 | Aralık ayı itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına başladı. İlk üç toplantı yapıldı. Sonuncu toplantı aralık ayının son haftasında gerçekleşecek ve zam oranı açıklanacak. Peki, AGİ zam oranı belli oldu mu?

AGİ nedir?

Pek çoğunuz bir zamanlar alışveriş fişlerinin toplandığını hatırlıyorsunuzdur. Fiş toplama 2007'de yerini AGİ'ye bıraktı. AGİ yani Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ ne kadar olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantı yaptı. Son toplantı aralık ayının son haftasında yapılacak. Toplantının ardından zam oranı açıklanacak. Üçüncü toplantıda TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK rakamları uygulanırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak. Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.

AGİ 2020 ne kadar?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ 2021 tahminleri şöyle;

Bekar 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışan 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL

AGİ hesaplama 2021

Milyonlarca kişi AGİ’nin nasıl hesaplanacağını araştırıyor. AGİ söz konusu yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplamda hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı yani yüzde 15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür. Böylelikle aylık AGİ miktarı hesaplanır.