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Ekonomi AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Bekar, evli ve çocuklu bir çalışan için AGİ ne kadar?
Ekonomi

AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Bekar, evli ve çocuklu bir çalışan için AGİ ne kadar?

2021 AGİ ne kadar? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi yani AGİ 2021 yılı içi geçerli olacak olan asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte AGİ de netlik kazanacak. Çalışanlar adına işyerine devlet tarafından ödenen ve işyerlerinin de işçisine ödemekle yükümlü olduğu AGİ tutarları merak ediliyor. Peki AGİ ne kadar oldu, asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret ne kadar? İşte bekar, evli ve çocuklu bir çalışan için AGİ kaç lira oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:23:00 - 2020-12-25 15:24:01
AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Bekar, evli ve çocuklu bir çalışan için AGİ ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret zammı ile AGİ tutarları açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk ü ç toplantısını gerçekleştirdi.  TÜİK, toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını paylaştı. DİSK ise 2021 yılı asgari ücret talebini net 3 bin 800 lira olarak açıkladı. 2021 yılı asgari ücret ve AGİ tutarları Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında bu hafta açıklanması bekleniyor.

2021 AGİ belli mi? Agi açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı. 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlenmişti.

AGİ ne kadar?

Evli ve eşi çalışan: 220,73 lira

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79 lira

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89 lira

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,03 lira

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09 lira

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17 lira

AGİ maaşın içinde mi?

Peki 2324 TL'ye AGİ dahil mi? Asgari ücrete AGİ dahil mi? Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

Asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar? AGİ ne kadar oldu?
Asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar? AGİ ne kadar oldu?

Ekonomi

Asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar? AGİ ne kadar oldu?

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