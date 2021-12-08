Çalışanların yeni yılda AGİ’nin ne kadar olacağını merak ediyor. AGİ’ye yapılacak olan zam oranı ve zamların açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, bugün AGİ açıklanır mı?

AGİ 2022 zammı! AGİ ne kadar olacak? Güncel AGİ dahil asgari ücret tutarları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta, ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü yaptı. Komisyon üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

Belirlenen asgari ücretin üçüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi

Asgari ücret zammı son günlerin en çok merak edilen konularının arasında. Kulislerde yüzde 30-35-40 oranları konuşuluyor. Asgari ücretli çalışanlar ise maaşlarına bu yıl ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net maaş 3.673 liraya yükselecek. Bekar AGİ ise 268 liradan 348’e çıkacak. Yüzde 30’luk zamla evli eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin AGİ'si ise 402 liradan 523 liraya yükselecek.

Kulislerde konuşulduğu gibi yüzde 40’lık bir zamla maaş 4000 lira seviyesine ulaşabilir.

Asgari ücret zam oranıyla birlikte AGİ’de yaşanacak olan artışta netleşecek. İşte AGİ tahminleri şöyle:

2021 yılında Bekar AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 418,57’e yüzde 35 zam yapılırsa 434,67 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 470,88’e yüzde 35 zam yapılırsa 488,99TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 401,12’e yüzde 35 zam yapılırsa 416,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 453,45’e yüzde 35 zam yapılırsa 470,89 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 558,09’e yüzde 35 zam yapılırsa 579,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77 TL’ye yükselecek.