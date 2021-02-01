AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki! "Gul lillezîne keferû..."

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AGD'li üyeler, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü provokatörler tarafından, Kabe'yi 'yılan yuvası' şeklinde gösteren ve ayaklar altına alınan kutsal mekanın bulunduğu resimle gerçekleştirilen provokasyonu protesto etti.

Tekbirlerin getirildiği ve "Bugün buradan bu sapkın ve ahlaksız zihniyete diyoruz ki; "Deden bile söndüremedi İslam'ın nurunu, sen mi söndüreceksin Ebu Cehil 'in torunu." ifadelerinin kullanıldığı protestoda, AGD'li gençler "Gul lillezîne keferû se tuglebûne ve tuhşerûne ilâ cehennem! Ey Kafirler! Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. " mesajını verdi.