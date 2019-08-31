AGD’den Hicri Yılbaşı mesajı Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şubesi Hicri Yılbaşını yayımladığı kutlama mesajı ile kutladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: Hicri Yılbaşı bizde üç bilinç oluşturmalı:

✔ Hicret Bilinci

✔ Takvim Bilinci

✔ Muhasebe Bilinci

Hicret: Kötülüklerden iyiye yürümek

Takvim: Kendi gündem ve değerlerimize sahip çıkmak

Muhasebe: Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmek... Bu duygu ve düşüncelerle 1 Muharrem 1441 yeni hicri yılın ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini, ümmetin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Cenabı Hak bizleri hakkı hak, batılı batıl bilip hakkın peşinden koşanlardan eylesin.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.