AGD’den Hicri Yılbaşı mesajı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şubesi Hicri Yılbaşını yayımladığı kutlama mesajı ile kutladı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:43
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Hicri Yılbaşı bizde üç bilinç oluşturmalı:
✔ Hicret Bilinci
✔ Takvim Bilinci
✔ Muhasebe Bilinci
Hicret: Kötülüklerden iyiye yürümek
Takvim: Kendi gündem ve değerlerimize sahip çıkmak
Muhasebe: Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmek... Bu duygu ve düşüncelerle 1 Muharrem 1441 yeni hicri yılın ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini, ümmetin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Cenabı Hak bizleri hakkı hak, batılı batıl bilip hakkın peşinden koşanlardan eylesin.
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