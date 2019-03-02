AGD’den fotoğraflarla Erbakan Sergisi

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Denizli AGD Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanı Ekrem Çetin; ''Erbakan Hocamız rahmetle, özlemle ve minnetle anılmaya devam ediyor. Bugün her daim davasında haklı çıkan Erbakan hoca’nın idealleri, çözüm önerileri ve fikirleri mevcut dünyaya bir panzehir olabilecek niteliktedir. Bu ülkede Milli kelimesini tek doğru kullanan lider Erbakan’dır. Adi düzene karşı, adil düzen mücadelesi vermiştir. Milletimiz sahte kahramanları değil, asıl kahramanları öğrenmeli ve anlamalıdır. Bizler, bu minvalde herkesi Erbakan’ı doğru anlamaya, okumaya ve düşünmeye davet ediyoruz. Erbakan Hoca’yı anlayan, okuyan ve onun projelerini uygulayan bir neslin varlığı en büyük arzumuzdur. Bizler AGD olarak, Erbakan Hocamızın bütün yönlerini gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.'' dedi