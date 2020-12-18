Ağbal'ın açıklamaları olumlu karşılık buldu! Dolar ve euro duruldu

Buğra Kardan

2021’de atacakları adımları kamuoyuyla paylaşan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın “Dalgalı kur devam edecek”, “Rezervlerimizi arttıracağız”, “Sıkı para politikası uygulamayı sürdüreceğiz” ve “Enflasyonu düşürmekte kararlıyız” sözlerini gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar memnuniyetle karşıladı. Ağbal’ın bu sözlerinin ardından yatırımcılar, TL varlıklara yöneldi. Dolar 7.80 liradan 7.74 liraya, Euro 9.50 liradan 9.47 liraya kadar geriledi. Ekonomistler, hem Ağbal’ın açıklamalarının hem de ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve SystemFed) faiz oranlarına dokunmayıp tahvil alımlarının devam edeceğini duyurmasının piyasaları dengeye oturttuğunu belirtti.

İcraat önemli

Yeni Akit’e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise Merkez Bankası Başkanı Ağbal tarafından yapılan açıklamaların finans çevrelerince beğenildiğini kaydetti. Açıklamaların icraata dönüşüp dönüşmeyeceğinin merak edildiğini dile getiren Yıldırımtürk, “Yakında Para Politikası Kurulu (PPK) toplanacak. Kurulun faiz oranını 150-200 baz puan arttırıp arttırmayacağı, Ağbal’ın söyleminin eyleme geçip geçmeyeceği anlaşılacak. Gelinen aşamada güven çok ama çok önemli. Bu hakikat görülmeli ve TL’yi dolara karşı kuvvetlendirmek için yatırımcılara güven telkin edecek çalışmalar yürütülmeli” dedi.

Hava ılımlı, iyi

Fed’in aldığı kararların da doların rotasını belirlediğini anlatan Yıldırımtürk, şöyle devam etti: “Kurum tarafından pandemi tehdidi dikkate alınarak 2021’in ilk aylarının sıkıntılı geçeceği, ikinci yarıda da ekonominin toparlanacağı beyan edildi. Tabii faiz oranının arttırılmamasının ve tahvil alımlarının durmayacağının ilan edilmesinin akabinde dolara talep daraldı. Dışarıda böyle bir hava var. İçeride de art arda gelen açıklamalar icraata dönüştüğü takdirde dolar, en iyimser tahminle 7.50-7.75 hattına inebilir. Şu anda 7.75-7.95 hattındayız. Euro ise 9.20-9.25’te dengelenebilir.”

Durum normale dönüyor

“Altında durum normale dönüyor” diyen Yıldırımtürk, “Münferit alışlar var ama satışlar yok. 2021’in ilk 6 ayında ons altın bin 950 dolarda kalabilir, 2 bin 100 dolara çıkabilir. Ama 2 bin 300 dolara da varabilir. Gram altın ise minimum 460-665 lira, maksimum 495-500 lira olabilir” ifadelerini kullandı.

İbre aşağı yönlü

Yatırım analisti Burçak Gezgin de Ağbal’ın aldığı kararların olumlu yankı uyandırdığına dikkat çekti. Gezgin, “Merkez Bankası’nın attığı adımların, şeffaflaşma hamlelerinin dolar kurunda ibreyi aşağı döndürdüğünü görüyoruz. Şu anda kurda satış baskısı var. Bu da Ağbal ve ekibine duyulan güveni ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Yüreklere su serpti

Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamalarının yüreklere su serptiğinin altını çizen Gezgin, “Ortada dalgalı kurdan çıkılacağı’ yönünde iddialar vardı. Bu absürt iddiaların paraya yön veren isim tarafından yalanlanması müspet karşılandı” diye konuştu.

Merkez'in rezervleri arttı

Öte yandan TCMB toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 527 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolara ulaştı. 11 Aralık’ta kurumun brüt döviz rezervleri 1 milyar 18 milyon dolar artarak 47 milyar 412 milyon dolara çıktı.