Ağbal’dan fiyat istikrarı vurgusu

Sıkı parasal duruşlarının devam edeceğini dile getiren Ağbal, “Alacağımız karalar da makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır” dedi. Ağbal, “Kurumumuzca finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek. Makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi için çalışmalar yürütülecek. Var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır” şeklinde konuştu. İlaveten akrofinansal istikrarsızlıkların çok büyük ekonomik ve toplumsal maliyetlere neden olduğunu vurgulayan Ağbal, “İşte bu nedenle olan bitenlerin yakından takip edilmesi, finansal istikrara yönelik risklerin ve kırılganlıkların öngörülmesi, gerekli makro ihtiyati önlemlerin ilgili paydaşlarla zamanında alınması ilgili otoritelerin en önemli görevlerindendir” diye konuştu.