Ağbal: "İş odaklı bir yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir. Bulunduğum bütün görevlerde de her zaman rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı kendime prensip edinmişimdir. Diğer taraftan da bir işe girişmişsek, bir hedef koymuşsak herkesi de inandır