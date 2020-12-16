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Ekonomi Ağbal: "İş odaklı bir yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir. Bulunduğum bütün görevlerde de her zaman rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı kendime prensip edinmişimdir. Diğer taraftan da bir işe girişmişsek, bir hedef koymuşsak herkesi de inandır
Ekonomi

Ağbal: "İş odaklı bir yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir. Bulunduğum bütün görevlerde de her zaman rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı kendime prensip edinmişimdir. Diğer taraftan da bir işe girişmişsek, bir hedef koymuşsak herkesi de inandır

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:39:36 -
Ağbal: "İş odaklı bir yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir. Bulunduğum bütün görevlerde de her zaman rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı kendime prensip edinmişimdir. Diğer taraftan da bir işe girişmişsek, bir hedef koymuşsak herkesi de inandır
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