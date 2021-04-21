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Gündem Ağar'dan F-35 yorumu: Tarihi kırılma
Gündem

Ağar'dan F-35 yorumu: Tarihi kırılma

Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığını bildirmesi üzerine açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar, kararı tarihi bir kırılma olarak nitelendirerek, "Belki de F serisi ABD bağımlılıklarının sonu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 22:10:00 -

Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar, Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığı açıklamasına ilişkin "1952’de F-87lerle başlayan stratejik bağımlılığın artık bittiğine dair son derece önemli durum ve tarihi arşivlerde yer alacaktır. Biz elimizdeki F16'ları 2030'a kadar bir şekilde yenilemeyi başarabilirsek gelecekti 4,5 nesil seviyesine çıkartabilirsek, bence yeni bir uçak model uçak almaya gerek yok..." dedi

"Tarihi kırılma"

Sosyal medyadan da açıklama yapan Ağar "Bu bir tarihi kırılma. Sadece siyasi değil, jeopolitik sonuçları da olacak. Belki de F serisi ABD bağımlılıklarının sonu." ifadelerini kullandı.

F-35 krizi

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

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