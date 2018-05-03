Ağar AK Parti'den aday oldu!

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci dün saat 19.00'da sona erdi. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.



ADAYLIK İÇİN BAŞVURU YAPTI



AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Eski İçişleri Bakanı ve DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar AK Parti'den Elazığ Milletvekili Aday Adaylığı için müracaatta bulundu.