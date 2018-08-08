Ağaoğlu’ndan ‘batıyor’ iddialarına net cevap: Ne batması, Bodrum’da 20 milyarlık projeyle geliyoruz

Son dönemde sektörle ilgili birçok spekülasyon oluşturulduğuna dikkat çeken Ali Ağaoğlu, zorluklara rağmen ülke için çalışmaya devam ettiklerini, iddiaların kıskançlıktan kaynaklandığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

KISKANANLAR VAR

“Açıkçası kasıtlı bir şekilde olumsuz haberler yapılıyor. Gayrimenkul, 250 sektörle ilişkisi olan ve ekonomiye ciddi katkı sağlayan en önemli sektörlerin başında geliyor. Sadece Türkiye’de değil tüm ülkelerde gayrimenkul ekonominin can damarları arasında yer alıyor. Üzerimize oynanan oyunlara inat yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşayabileceği ve en önemlisi erişebilir fiyatlarla yaşam alanları sunuyoruz.”

“Malımın Yüzde 10’u kadar Borcum Yok”

Türkiye’ye her zaman güvendiğini belirten Ali Ağaoğlu, “Açık söylüyorum; yurtdışında benim 1 liram yoktur. Tüm varlığımla buradayım. Moda deyimiyle yüzde 100 yerli ve milli bir adamım. Eğer Türkiye’ye bir katkım olursa bundan memnun olurum. Bu saatten sonra benim 3 lira, 5 lira daha fazla param olsa ne olur. Her şey ortada, Belki şu anda sektörde en güçlü bilançoya sahip olan firmalardan biriyiz. Şahsi bilançolarım dışında 17 milyar liralık varlığımız var. Malımın yüzde 10’u kadar borcumuz yok. 18 enerji şirketimiz var. Kısa süre içerisinde oğlumun katı atıktan enerji üreten santralini de devreye sokacağız. Yenilenebilir enerjiye yatırımlarımız devam edecek” dedi.

B(ODRUM) PLANI HAZIR

Ağaoğlu, Bodrum’da tarihi bir projeye imza atmaya hazırlandıkları müjdesini de verdi. Ali Ağaoğlu, 12 milyon metrekarelik alan üzerinde “yaz kış yaşam” fikrinden yola çıkılarak geliştirilen Bodrum projesinde bir kesimin değil herkesin ev sahibi olmasının yolunu açacaklarını kaydetti. Ağaoğlu, “Bodrum projesi, imza projelerimizden biri olacak. Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda erişilebilecek konforlu bir yaşam alanını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza ‘paranızı biriktirin, beni bekleyin’ diyorum” dedi.

Ağaoğlu, yaz kahvaltısı davetinin sonunda misafirlerini uğurlarken, Ortaköy’deki evinin bahçesinde beslediği 200 tavuktan elde ettiği taze yumurtaları hediye etti.