Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz. Henüz bir başvuru olmadı ama TFF Başkanı Nihat Özdemir dönünce bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

Ağaoğlu, "Maç hangi statta oynanırsa oynansın biz binlerce Trabzonspor taraftarıyla orada yerimizi alırız. Bize her yer Trabzon" şeklinde konuştu.