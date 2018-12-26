Agah Uğur, işinde başarıya ulaşmak isteyenlere seslendi: Dijitalleşmeye deli gibi mecburuz

Mehmet Canıtatlı

İnsanların gerçek değişimi iki değişik ortamda yaşayabildiğini söyleyen Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, “Bunlardan birincisi insan beyni zorda kaldığı zaman, ikincisi de gerçekten çok vizyoner birisi çıkıp onu değiştirdiği zamandır” diye konuştu. Vizyoner liderliğin herkesin dilinde olduğuna dikkat çeken Uğur, şirketlerin her yıl yüzde 4 -5 büyüme hedefini ortaya koymanın ötesinde, teknolojiye inanarak iyileşmeyi tercih etmesi gerektiğini dile getirdi. Dijitalleşmenin teknolojiyle hedeflere ulaşmadaki önemli bir araç olduğunu kaydeden Uğur, tespitlerini şu sözlerle paylaştı: “İnanacağız, anlayacağız ve harekete geçeceğiz. Bu adımlar oldukça önemli. Müşteri deneyimine dönük dijitalleşmede herşey yolunda. Endüstri 4.0 ile akıllı tesisleri oluşturmada ve sıfırdan kurulan iş modellerini dijital platformda oluşturmada sorun yok. Artık işverenleri çalışanlarına ‘Senin için de bu iyi olacak’ demeli, yani menfaat birlikteliğinin oluşması lazım."

İnsanları Ferrari’ye bindirmeliyiz

İnsanların korktukları zaman doğruyu yapabildiklerini söyleyen Ağah Uğur, “Bir benzetme yapacak olursak; bizler de peşimizden gelen kötü insanlardan korktuğumuz zaman karşımıza çıkan normal bir binek otomobil yerine aynı yerde duran bir Ferrari marka otomobile binerek hızlı bir şekilde oradan ayrılmasını bilmeliyiz. Yani işinde hızlanmayı planlayanlar Ferrari gibi bir araçla yol kat ederse daha iyi başarabileceğini bilmeli. Ancak gördüğümüz şu ki; süreçleri olgunlaşmamış firmalar teknolojiyi kendi süreçlerine adapte etmeye çalışıyor. Halbuki bu bir işe yaramaz. Siz, teknolojiye ayak uydurmalısınız. 60 kilometre hızla gitmektense korkusunu yenmiş bir şekilde hız yapabilecek bir kabiliyetle ilerlemek en doğru olanıdır. Artık insanları korkularını aşıp Ferrari’ye bindirmeliyiz” mesajını verdi.

Dar bakışlı olmayın

Büyük hedefi olmayan liderlerin şirketlerin başında oturmaması gerektiğini savunan Uğur, “Artık önümüzdeki üç yılı kurtarmaktan söz etmek yerine büyük hedeflerle ilerlemek zorundayız. Değişim kucaklayan ortak platformları hedefleyenlerin yolu açık olacaktır” dedi. Batıda “şirket ortalamasının karmaşıklığı diye bir endeks” çıkarıldığını söyleyen Uğur, “1955 yılına göre bugünkü şirketlerin karmaşıklık derecesi 35 kat daha fazla. Teknolojinin bir yandan altımızdaki halıyı çekip götürmesi bir yandan da insan beyninin karmaşık şeyleri yapıp kendini korumaya çalışması... Bunun hangisinin kazanacağı belli. İnsan bu işi kazanamayacak. Sektörlerimizin çoğu benim tahmin edemeyeceğim kadar gecikmeli geliyor” şeklinde konuştu.

Borusan şirketlerinde dijital dönüşüm

Teknoloji ile dijitalleşmeyi kullanmadan değişmenin mümkün olmadığını vurgulayan Ağar Uğur, Borusan Holding şirketlerinde hızlandırdıkları dijital dönüşüm sürecini de şu sözlerle özetledi:

-Sanayi 4.0 ile dünyanın en stratejik Borçelik tesislerinden birisini kuruyoruz.

-Lojistik şirketimizin müşterilerimize daha fazla fayda sağlamaya dönük bir bakışla ilerliyoruz. Bir adım sonrasında müşterinin maliyetlerini azaltmak bile bu dönüşümün bir parçası olacaktır.

-Otomotivde, müşteri deneyimlerinde fark oluşturanların kazanacağı bir döneme girdik.

-Borusan Makinede ise işimizi iş makinası distribütörlüğünden inşaat ve madencilik sektörüne komple teknoloji bazında servis veren şirket haine getiriyoruz. Bu büyük bir yolculuk olacak.