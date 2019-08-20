Ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilbistanlı köyünde evinin önündeki ağaca incir toplamak için çıkan Fatma Topkaç dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Farma Topkaç’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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