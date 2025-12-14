  • İSTANBUL
Ağaçtaki hayalet! Sivas'ta görüntülendi
Yaşam

Ağaçtaki hayalet! Sivas’ta görüntülendi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Ağaçtaki hayalet! Sivas’ta görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan ve insanlara görünmediği için ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, dinlendiği ağaçta cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyü kırsalında gezintiye çıkan kişi, bir ağacın üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşağı fark etti. Yaşam alanı olarak daha çok dağlık ve kayalık bölgeleri tercih eden vaşağın ağaçta dinlendiği görüldü. Bir süre sonra vaşak, ağaçtan inip gözden kayboldu. Vaşak, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

