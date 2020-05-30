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Aktüel

Ağaçta yavrularıyla birlikte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin içerisinde bulunan ağacın tepesine yavrulayan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:35:40 -
Ağaçta yavrularıyla birlikte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin içerisinde bulunan ağacın tepesine yavrulayan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan ağacın tepesine yavrulayan bir kedi, yavrularını indiremedi. Kediyi gören genç bir kız itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek kedi ve yavrularını kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kedi ve yavruları ağaçtan indirildi. Genç kız kurtarılan 3 yavru kediye ev yapıp içerisine yerleştirdi.

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