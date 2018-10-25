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Ağaçlar devrildi, yollar kapandı… Hayatı felç etti

Adana’da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 06:02
Ağaçlar devrildi, yollar kapandı… Hayatı felç etti

Bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapandı. Uğur Mumcu Meydanı’ndaki demir yapıdan oluşan süs ise devrildi.

Yağışın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, merkez Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı alt geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapandı.

Bir otomobilin suda kalarak arızalandığı alt geçitte, Büyükşehir Belediyesi görevlilerince su tahliyesi çalışması başlatıldı. Kenti etkisi altına alan sağanak ve fırtına aralıklarla devam ediyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 06:02
  1. adana
  2. fırtına
  3. sağanak
  4. dolu

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