Ağaca çıkan şahıs olay yerinde feci şekilde can verdi Çorum'da çıktığı ceviz ağacından düşen 59 yaşındaki adam, boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti. Pancarlık köyünde ikamet eden N.E (59), yakınları tarafından ceviz ağaçlarının altında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine tarlaya gelen jandarma ve sağlık ekipleri, N.E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Boynu kırıldı Olay yerindeki incelemede N.E'nin ceviz ağacından düşerek boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi. N.E'nin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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