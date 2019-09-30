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Ağaca çıkan şahıs olay yerinde feci şekilde can verdi

Çorum'da çıktığı ceviz ağacından düşen 59 yaşındaki adam, boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:49
Ağaca çıkan şahıs olay yerinde feci şekilde can verdi

Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Pancarlık köyünde ikamet eden N.E (59), yakınları tarafından ceviz ağaçlarının altında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine tarlaya gelen jandarma ve sağlık ekipleri, N.E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Boynu kırıldı

Olay yerindeki incelemede N.E'nin ceviz ağacından düşerek boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

N.E'nin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:49
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