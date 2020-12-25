Ağaç sevgisi bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştü

KONYA (AA) - HÜSEYİN ORDULU - Konya'nın Kulu ilçesinde, emekli Ramazan Uludağ ve doğasever arkadaşları, 20 yıl önce ağaçlandırmaya başladıkları ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki su yoksunu bölgeyi, 2 bin 500 ağacın bulunduğu küçük bir ormana dönüştürdü.

Uludağ, AA muhabirine, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, halk arasında "Sivrinin tepesi" diye de adlandırılan Boztepe'yi ağaçlandırmaya, arkadaşlarıyla birlikte 1999 yılında piknik sırasında karar verdiklerini söyledi.

Aynı zamanda Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) temsilcisi olduğunu aktaran Uludağ, 20 sene önce diktikleri fidanları bugün ağaç olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Ağaç sevgisinin küçük bir ormana dönüştüğünü vurgulayan Uludağ, "20 senedir buraya geliyorum, ağaçlandırıyorum, temizlik yapıyorum. Kovalarla, helkelerle, hortumlarla zayıf olan fidanlara su vermeye çalıştık ve bu vaziyete getirdik." dedi.

- Nişan törenlerinde aldığı bahşişlerle fidan alıp dikti

Esnaflıktan emekli olduğunu hatırlatan 75 yaşındaki Uludağ, düğünlerde ve nişan merasimlerinde mani ve türkü söyleyerek kazandığı bahşişlerle su yoksunu Boztepe'deki fidanların bakımını üstlendiğini ve yeni fidanlar diktiğini belirtti.

Yıllar önceki emeklerinin bugün sonuç verdiğini anlatan Uludağ, bozkırın ortasında, 2 bin metrekarelik alanda, 2 bin 500 ağaçtan oluşan küçük bir orman kurduklarını ifade etti.

Her yerde ağaç sevgisini dile getirdiklerine işaret eden Uludağ, yeşil alanların yapılaşmaya kurban edilmemesini istedi.

Son dönemde kuraklığın ülkenin en önemli konularından biri olduğuna dikkati çeken Uludağ, doğa ve ağaç sevgisinin önemini vurguladı.

Kendisinden sonra da Boztepe'deki küçük ormana sahip çıkılması dileğinde bulunan Uludağ, "Ağacı ve doğayı sevin. Yeşile ve tabiata sahip çıkın." diye konuştu.