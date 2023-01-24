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Yerel Ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki adam kayboldu
Yerel

Ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki adam kayboldu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde ağaç kesmek için gittiği ormanda kaybolan vatandaşın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 17:22:00 -
Ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki adam kayboldu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde ağaç kesmek için gittiği ormanda kaybolan vatandaşın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün Pınarbaşı ilçesi Yamanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde ağaç kesmek için ormana giden 83 yaşındaki Şeref Demir’den bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Demir’in bulunması için çalışma başlatıldı. Dron destekli devam eden arama çalışmalarında şu ana kadar Demir’e ait herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi.

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