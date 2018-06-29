Ağaç kavununun kabuğunu sakız gibi çiğnerseniz bakın ne oluyor?

AĞAÇ KAVUNUNUN FAYDALARI:

- Kabuğundaki antibakteriyel asit sayesinde ağız ve diş sağlığını enfeksiyona neden olan bakterilere karşı korur. Ancak kabuk sakız gibi çiğnenip atılması gerekir.

- Bazı besinler safra kesesinde taş ya da kuma neden olur. Ağaç kavunu düzenli tüketildiğinde oluşma ihtimali olan bu sağlık sorununu engellemenin yanı sıra safradan kaynaklı kusmayı da önler.

- Mide ve bağırsaklardaki atık gıdaların temizlenmesinde yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırarak kabızlık, şişkinlik gibi sağlık sorunlarının riskini azaltır. Vücudun ısı dengesini düzenleyerek akciğerin hararetini keser.

- Ayrıca kan düzenleyici etkisi de olan ağaç kavunu, özellikle kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon hastalarına uzmanlara tarafından tavsiye edilen meyvelerden biridir.

- Sivrisinek ısırması sonucu yaşanma ihtimali olan sıtma hastalığında, uzmanlar tarafından yüksek ateşin düşürülmesi için tavsiye edilir.

- Meyvenin ferahlatıcı etkisi baş ağrısına iyi gelen doğal tedavi yöntemidir. İçerdiği nane özü sayesinde kurutulduktan sonra elbise dolaplarına konulduğunda kıyafetlerin güzel kokmasını sağlar. Aynı zamanda ağaç kavununun kaynatılmış suyundan vücut ve oda spreyi de yapabilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.