Ağaç katliamı! CHP’li İBB, şehitliği birbirine kattı
Gezi’ci CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği’nde kestikleri ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Alınan bilgiye göre, şehitlikte çevre düzenlemesi yapan ekiplerin kestikleri ceviz ağacı, şehit mezarlarının üzerine devrildi. Burada kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ağaç kesilmesine ve kesilen ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesine tepki gösterdi. Çalışma yapan ekipler, tepkiler üzerine şehitlikten ayrıldı. Öte yandan, bir grup özel halk otobüsü sahibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT’nin uyguladığı kilometre hak ediş sisteminden dolayı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.