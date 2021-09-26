  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ağaç katliamı! CHP’li İBB, şehitliği birbirine kattı
Yerel

Ağaç katliamı! CHP’li İBB, şehitliği birbirine kattı

Gezi’ci CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği’nde kestikleri ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:52:00 -
Ağaç katliamı! CHP’li İBB, şehitliği birbirine kattı

Alınan bilgiye göre, şehitlikte çevre düzenlemesi yapan ekiplerin kestikleri ceviz ağacı, şehit mezarlarının üzerine devrildi. Burada kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ağaç kesilmesine ve kesilen ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesine tepki gösterdi. Çalışma yapan ekipler, tepkiler üzerine şehitlikten ayrıldı. Öte yandan, bir grup özel halk otobüsü sahibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT’nin uyguladığı kilometre hak ediş sisteminden dolayı yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay