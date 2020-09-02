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Aktüel Ağabeyini tüfekle kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen muhtar tutuklandı
Aktüel

Ağabeyini tüfekle kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen muhtar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:48:42 -
Ağabeyini tüfekle kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen muhtar tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağabeyini tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen köy muhtarı tutuklandı.

Sislioba köyünde dün kardeşi Faruk Buğdaycı'yı tüfekle vurduğu iddiası üzerine gözaltına alınan köy muhtarı Hayrettin Buğdaycı'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Demirköy Adliyesine sevk edilen Buğdaycı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Faruk Buğdaycı, yaralı olarak kaldırıldığı Demirköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Muhtarın ifadesinde, bahçelerine yaban domuzu girdiğini düşünerek tüfekle ateş ettiğini, ağabeyini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

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