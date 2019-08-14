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Ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde aralarında yaşanan tartışma sonucunda ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken daha sonrasında tutuklandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:11
Ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde aralarında yaşanan tartışma sonucunda ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken daha sonrasında tutuklandı.


Olay, dün gece Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Volkan Y. ile (39) bir süredir aralarında husumet olduğu ileri sürülen kardeşi Gökhan Y. (38) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Y. tabancayla ağabeyi Volkan Y.’ye ateş etti. Ağır yaralanan ağabey Volkan Y., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Volkan Y., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayı gerçekleştiren ağabey Gökhan V. ise evde jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gökhan Yamak.’nın eşi Birgül Y. ise adliye binası önünde yaptığı açıklamada, "Volkan Y. yıllardan beri eşimi rahatsız ediyordu. Biz kaçtık, her şeyimiz bırakıp İstanbul’a yerleştik. Senede bir fındığa geliyorduk ve fındığımızı topladık. Harmandan alıp gidecektik. Bayramımızı yaptık eşim ona denk gelmemesi için çalıştı. O evdeyken biz çıkmadık. Hep tarlada olduk devamlı kaçtık. Eşim hep beladan kaçtı. En son dün gece saat 02.00’de eve geldi. Evi taradı, yanında getirdiği bir adamla. Çocuklar baba bizi kurtar deyince mecbur olarak evde silah vardı. Bu olayların böyle olacağını biliyorduk. Bize, ’Seni öldüreceğim, seni Alaplı’ya sokmayacağım, çoluk çocuğunu hepsini leşini sereceğim’ gibi tehditleri vardı. Bizde devamlı bundan dolayı fındığın başındaydık. Eşim dün gece evden uzaklaştırmak amacıyla rastgele atarken silah ona denk gelmiş. Eşimin şu an tek sucu ailesini korumak. Benim eşim bir aile babası, İstanbul’dan buraya fındığını almaya gelen ahlaklı zarar olmayan bir adamdı. Olayların buraya geleceğini tahmin edemedik. Eşim bizi korumaya çalıştı. Keşke böyle olamasaydı. Benim eşimde çocukların başında olsaydı" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:11
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