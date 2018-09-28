Ağabey Güneş bombayı patlattı! "Şenol Güneş sezon sonu ayrılacak"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağabey Güneş, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA DAHA NE KADAR KALIR?

Bana göre bu sezon sonuna kalır. Seyirci çok tutuyor. Bu sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli takımda aşırı istek olursa gider yapar. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde.

TRABZONSPOR'DA BAŞKANLIK YAPAR MI?

Bence yapmaz. Bakanlık, belediye başkanlığı yapmaz. Şenol hocada şu huy var; Şuraya 20 kişi alınacak. Ben 21. kişiyim. Beni almaz. Hakedeni alır oraya. Herkes Şenol hocayla çalışmaz. İşi verir, işin yapılmasını ister. Yapıldığında hakkını verir. Şenol hoca sabah 8'de idmana gider, akşam 8'de çıkar. Diğer hocalar gibi antrenmanı yardımcılarına yaptırmaz, kendisi yapar. Mesela eşi, çocuğu tesislere gitsin, der hemen hayrola niye geldin? İşini her şeyden ayrı tutar. Onun başarısız olması mucizedir.

ŞENOL HOCANIN VELİAHTI SİZCE KİMDİR?

Sağlığı el verdikçe bu işi yapar. Kulüp takımı çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli takım olur olmaz bilemem. Valla bana göre Şenol Güneş'in veliahtı olarak kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz. Kimse onun gibi yaşayamaz. Asla torpili yoktur. Ona takıma "kardeşini alacağız" deseler, "Ben karışmam" der.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM? ŞENOL GÜNEŞ Mİ, FATİH TERİM Mİ?

Fatih Terim kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa yer ayırırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi. Fatih Terim PR'cı. Şenol halkçı. Fatih Terim devletten çalışmadan para aldı. Şenol Güneş çalıştığı halde parasını alamadı.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi