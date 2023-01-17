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Medya Ağababaları tak diye emrediyor, Murat Muratoğlu şak diye yapıyor! Sende hiç utanma yok mu be adam?
Medya

Ağababaları tak diye emrediyor, Murat Muratoğlu şak diye yapıyor! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Sözcü'nün soyadını gizleyen yazarı Murat Muratoğlu, yine tarafını belli etti. Bugüne kadar Türkiye'nin lehine tek bir cümle bile kurmayan Muratoğlu, yine kötümserlik pompalayarak, cebini dolduranların algı operasyonuna hizmet etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:28:00 -
Ağababaları tak diye emrediyor, Murat Muratoğlu şak diye yapıyor! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Sözcü'nün soyadını gizleyen yazarı Murat Muratoğlu, yine tarafını belli etti. Bugüne kadar Türkiye'nin lehine tek bir cümle bile kurmayan Muratoğlu, yine kötümserlik pompalayarak, cebini dolduranların algı operasyonuna hizmet etti. 

Muratoğlu, söz konusu maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bırak yastık altını, fırsatı falan… Yakında millet yastığını kaptırmaktan korkuyor. Zira en iyi tedbirleri alsanız bile ancak yaşanan buhranın etkisini azaltabilirsiniz… Süresini kısaltabilirsiniz… Zararı sınırlayabilirsiniz… Ülkeye yabancı yatırımcı niye gelsin? Gelmiyor nitekim… Vatandaş niye Türk Lirası’na güvensin? Güvenmiyor nitekim… Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu paramızla birlikte çoktan kaybettik!"

 

 

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