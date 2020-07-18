Afyonkarahisarlı elektrikçi, meraklısı olduğu motosikletlere gözü gibi bakıyor

AFYONKARAHİSAR (AA)- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan elektrik ustası Şükrü Hızlı, babasından kalan 1969, 1971 ve 1972 model motosikletleri dükkanında sergiliyor.

Çakır Mahallesi'ndeki dükkanında motosikletlere gözü gibi bakan 35 yaşındaki Hızlı, vergi ile muayenelerini sürekli yaptırdığı motosikletlerinin hiçbirini de satmayı düşünmüyor.

İlçede elektrikçilik yapan Hızlı, AA muhabirine, kendisine motosiklet kullanmayı babasının öğrettiğini ve merakının da küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Bazen eski günleri yad etmek adına babasıyla motosikletlere bindiklerini anlatan Hızlı, şunları kaydetti:

"Elimizde 5 klasik motosikletimiz var. 3 tanesi faal şekilde, diğer iki tanesi de malum parçaları bulunmadığı için hurdadan parçalarını kullanmak için aldık. Parça için değerlendirdik. Dükkanımda bulunan 3 motosiklet muayeneli, sigortalı ve faal olarak çalışır vaziyette. 1969 model ve beyaz renkte olan motosikletimiz piyasada nadir olarak bulunuyor. '3 buçuklu' diye tabir ediliyor. Diğer 1971 ile 1972 model motorlar da '2 buçuklu' olarak biliniyor. Bunların hepsi baba yadigarı. Satma gibi bir niyetimiz olmadı hiç. Babadan kaldı, biz de emaneti devam ettiriyoruz. Bir hevestir gidiyor. Para ile değişilecek bir sevgi değil, zevk için biniyoruz."

Hızlı, dükkanında sergilediği motosikletlerin, genellikle yaşlıların ilgisini çektiğini vurguladı.