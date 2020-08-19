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Aktüel Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Aktüel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 05:52:55 -
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
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