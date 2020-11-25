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Aktüel Afyonkarahisar'ın kiraz ve vişne bahçelerinde hazan renkleri
Aktüel

Afyonkarahisar'ın kiraz ve vişne bahçelerinde hazan renkleri

Sultandağlarının bulutlarla bezeli manzarası ile kiraz ve vişne bahçelerindeki yeşil, sarı ve kahverenginin birbirinden güzel tonları, görsel şölene dönüşüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:02:16 -
Afyonkarahisar'ın kiraz ve vişne bahçelerinde hazan renkleri

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sonbaharda bulutlarla bezeli ünlü Sultandağları ile kiraz ve vişne bahçelerinin etrafındaki renk harmonisi görsel şölen sunuyor.

Sonbaharın son anlarının yaşandığı bugünlerde yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Afyonkarahisar'daki Sultandağlarının yüksek noktaları ile yöredeki kiraz ve vişne bahçeleri, eşsiz güzelliklere kucak açıyor.

Özellikle kiraz ve vişne üretiminde önemli merkezlerden olan ilçede, renk cümbüşü ziyaretçileri cezbediyor.

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun sağında ve solunda yer alan kiraz bahçelerindeki sonbahar renkleri ve Sultandağlarındaki kar manzarası, hem yöre halkının hem de sürücülerin dikkatini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararıp, kızarmasıyla harika renk tonlarına büründüğünü vurguladı.

Birçok rengi sonbaharda görmenin mümkün olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir insan yaşamı gibi dünyanın da bir döngüsü var. İlkbaharla yeni bir yaşam başlıyor. Yaz ve sonbahara geldiğinizde artık belki de insan ömrünün böyle orta yaşları ve artık çocukluğunu, gençliğini, yaşadıklarını biriktirdiği bir olgunluk dönemi olabilir. Bu olgunluk döneminin bütün renkleri de doğada var. Aynı insanda olduğu gibi doğada da birçok rengi bu dönemde görmek mümkün. Artık yavaş yavaş kışa hazırlanıyoruz."

Sultandağlarında renklerin birçok tonunun görülebildiğini anlatan Yılmaz, yaprakların sarıdan turuncuya, kırmızıya ve daha sonra yavaş yavaş kahverengiye dönüşüp toprağa döküldüğünü söyledi.


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