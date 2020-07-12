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Aktüel

Afyonkarahisar'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 10:38:14 -
Afyonkarahisar'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca görüntülendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, ışık ihlali yapan bir otomobil, kavşakta yan yoldan geçiş üstünlüğü olan otomobile çarpıyor.

Diğer kazada, ışık ihlali yapan hızlı bir otomobilin frene basarak yan yoldan karşıya geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpması yer alıyor.

Görüntülere yansıyan son kazada ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) girmek için dönüş yapan bir otomobil, karşı yoldan gelen otomobille çarpışıyor.

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