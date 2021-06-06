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Siyaset Afyonkarahisar'daki seçimde kavga çıktı!
Siyaset

Afyonkarahisar'daki seçimde kavga çıktı!

Bugün Afyonkarahisar'da düzenlenen belediye başkanlığı seçiminde iki adayın müşahitlerinin içeriye alınmadığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 12:38:00 -
Afyonkarahisar'daki seçimde kavga çıktı!

Yurt genelinde bugün 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıyor. İstanbul'da da 14 mahalleye sandık kuruldu.

Yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde beldiye başkanlığı seçimi var.

Yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga çıktı. İki adayın müşahitlerinin içeriye alınıp alınmadığı nedeniyle çıkan kavgada iki taraf birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan jandarma ekipleri biber gazı kullandı.

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