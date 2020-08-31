  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Aktüel

Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:44:18 -
Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, Irak uyruklu 5 zanlı ile Suriye uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, 5'i Irak uyruklu, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz
Dünya

Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladıklarını i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı