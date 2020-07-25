  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'daki bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:13:14 -
Afyonkarahisar'daki bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesinde hem satış hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

Burmalı Mahallesi'ndeki "meşebüken" ismiyle tanınan bıçakçı Cemal Dinç, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Talep nedeniyle vatandaşları sıraya aldıklarını aktaran Dinç, "Günlük 600-700 arasında bıçak bileme yapabiliyoruz." dedi.

Dinç, şehit ve gazi aileleri ile engellilere ücretsiz bıçak bileme hizmeti verdiklerini de vurguladı.

Bıçak satışlarının da arttığını aktaran Dinç, "Bayramda, kurbanlık kesimleri bu yıl güzel olacak. Bıçak çeşitlerimiz bol olmasıyla beraber satışlarımız da çok güzel. Bayram haftası dolayısıyla bıçakçılarda hareketlilik var. Ama bayrama son 3 gün kala daha da yoğun olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı