Afyonkarahisar'da zimmete para geçirme iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanı için yakalama kararı çıkarıldı.

Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazar Mahallesi'ndeki PTT şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan C.K'nin bazı müşterilerin emekli maaşı hesapları üzerinden kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabına havale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

İncelemede, gişe görevlisi C.K'nin çok sayıda müşterinin hesabını kullandığı, sahte imza ve evraklarla kendi hesabına yüklü miktarda para aktardığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, C.K'yi adresinde bulamadı.

Güvenlik güçleri, uzun süredir işe gelmediği tespit edilen şüpheliyi arıyor. C.K'nin zimmetine ne kadar para aktardığı ve mağdur sayısının tespitine yönelik çalışma ise sürüyor.





















