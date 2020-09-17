Afyonkarahisar'da zimmete para geçirdiği iddiasıyla aranan PTT çalışanı polise teslim oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan PTT çalışanı, polise teslim oldu.

Şuhut Cumhuriyet Savcılığınca, ilçedeki PTT şubesinden zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli C.K'nin, avukatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi.

Pazar Mahallesi'ndeki PTT şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan C.K'nin bazı müşterilerin emekli maaşı hesapları üzerinden kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabına havale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. İncelemede, C.K'nin çok sayıda müşterinin hesabını kullandığı, sahte imza ve evraklarla kendi hesabına yüklü miktarda para aktardığı belirlenmişti.

Öte yandan C.K'nin zimmetine ne kadar para aktardığı ve mağdur sayısının tespitine yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.