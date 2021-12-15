Afyonkarahisar'da yağış sebebiyle otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, sürücü Şaban Gökay hayatını kaybetti, eşi Ayşe Gökay ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ayşe-Şaban Gökay çifti, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emirdağ-Bolvadin karayolunda Şaban Gökay'ın kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.
Kazada, Şaban Gökay ile yanındaki eşi Ayşe Gökay yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ayşe-Şaban Gökay çifti, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu kritik olan Şaban Gökay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Gökay'ın ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.