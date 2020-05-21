Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki S.N'nin yanık tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmasına karar verildi.
Bebek, ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü.