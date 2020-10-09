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Aktüel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:13:19 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Erenler Mahallesi'nde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, 27 LSD uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından adli işlem yapılacağı bildirildi.

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