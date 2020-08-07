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Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:14:46 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Şair Ali Türk Sokak'ta N.T'yi durdurarak yaptığı üst aramasında, satışa hazır 5 paket esrar ele geçirdi.

Birlikte hareket ettiği değerlendirilen N.T'nin ağabeyi Ö.T. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı K.E'nin bindiği ticari taksi Vilayet Kavşağı'nda durduruldu. Polis ekiplerini gören Ö.T, araçtan inerek kaçtı.

K.E'nin üst aramasında ise 25 paket esrar ele geçirildi.

Ö.T.'nin Esentepe Mahallesi'ndeki ikamet adresindeki aramada ise, 9 paket yeşil reçeteli sentetik hap, 6 gram esrar ve uyuşturucu paketleme kullanılan malzemeler bulundu.

Şüpheli N.T. ile K.E. gözaltına alınırken, Ö.T'yi yakalama çalışmaları sürüyor.





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