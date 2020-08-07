Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen ikamete düzenlediği operasyonda, 89 kök Hint keneviri, 4 gram kenevir tohumu, 3 gram kurutulmuş kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.