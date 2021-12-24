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Aktüel Afyonkarahisar'da "Tırpan" operasyonu
Aktüel

Afyonkarahisar'da "Tırpan" operasyonu

Afyonkarahisar'da "Tırpan" operasyonu kapsamında, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 23:02:00 -
Afyonkarahisar'da "Tırpan" operasyonu

Afyonkarahisar'da "Tırpan" operasyonu kapsamında, silah ve mühimmat ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi, Dinar, Bolvadin, Çay, Çobanlar ilçeleri ile Isparta kent merkezinde önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 352 tabanca fişeği ve 12 tabanca şarjörü ele geçirildi.

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